Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с лекарствами в России

В России нет проблем с производством и поставками лекарств, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в эфире «Россия 24», сообщает РИА «Новости». По ее словам, дистрибьюторы и производители на совещании подтвердили отсутствие проблем на рынке медикаментов. Самойлова отметила, что Росздравнадзор отслеживает наличие лекарств от производителя до потребителя с помощью системы мониторинга. По словам Самойловой, российские производители лекарств обеспечены сырьем на год.

«На сегодняшний день не видим опасений, что будут проблемы с лекарственными препаратами», - сказала она. При этом добавила, что лекарства, пропавшие в аптеках, есть у производителей и скоро они появятся в продаже. В частности, Самойлова упомянула препарат для лечения щитовидной железы – «L-тироксин». Она отметила, что на лекарство в марте в разы вырос спрос, а принимающие это лекарство россияне стали делать запасы.

«У дистрибьюторов и производителей, более того, есть российский производитель L-тироксина, проблем с производством и запасами нет», - заверила руководитель Росздравнадзора, отметив, что в ближайшее время препарат поступит в аптеки.

«Петрозаводск говорит» ранее рассказывал об отсутствии в аптеках Карелии лекарств, которые применяются при нарушениях работы щитовидной железы, а также об отсутствии инсулина и сахаропонижающих препаратов для диабетиков. Как сообщил Минздрав Карелии, препараты отсутствуют в прайс-листах у оптовых поставщиков и фармдистрибьюторов. Власти объясняют произошедшее ажиотажным спросом: люди выкупили годовой запас «Эутирокса» и «L-Тироксина». Подробнее в материале «Жить осталось три недели». Люди остались без жизненно важных лекарств». (фото pixabay.com, Matvevna)