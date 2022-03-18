18 марта 2022, 10:56
Режим закрытого неба на юге России продлили до 26 марта
Запрет на перелеты самолетов на части воздушного пространства РФ продлили
Гражданские суда не смогут совершать полеты на юге России как минимум до 26 марта. Запрет на перелеты снова продлили, передает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе и Росавиации.
Полеты до этой даты ограничили в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.
Эти аэропорты на юге России останутся закрытыми до 03:45 по московскому времени 26 марта, сообщили в Росавиации.
Напомним, часть своего воздушного пространства Россия закрыла 24 февраля из-за специальной военной операции на Украине. Ограничение продлевали несколько раз. // Фото: pixabay.com