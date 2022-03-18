18 марта 2022, 10:39
Умерла актриса, сыгравшая подругу «Любимой женщины механика Гаврилова»
Заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась в 72 года
Заслуженная артистка РФ Наталья Назарова скончалась на 73 году жизни. О смерти актрисы театра и кино сообщили в Союзе кинематографистов России.
Причину смерти не уточнили, о месте и времени прощания тоже пока ничего не известно. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выразили соболезнования родным и близким актрисы.
Наталья Назарова стала известной, снявшись в кинокартинах «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Она также снималась в картинах «Молодая жена», «Старый Новый год», «Последний побег» и «Мисс миллионерша».
В 1989 году актриса была вынуждена оставить карьеру из-за проблем со здоровьем. // Фото: www.passion.ru