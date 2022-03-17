“Жить осталось три недели”. Люди остались без жизненно важных лекарств

Текст: Георгий Чентемиров

Карелия, как и вся Россия, столкнулась с дефицитом жизненно важных лекарств. Телефон редакции “Петрозаводск говорит” оборвали граждане, жалующиеся на невозможность купить медикаменты, без которых они просто умрут. В “черном списке” — “L-Тироксин” и “Эутирокс”, применяющиеся при нарушениях работы щитовидной железы, а также инсулины и сахаропонижающие препараты для диабетиков.

Дефицит наблюдается по всей стране. Медикаментов не просто мало, их в рознице физически нет. Между тем принимать такие лекарства, как «L-Тироксин», требуется ежедневно, иначе — резкое ухудшение здоровья и смерть. Люди в ужасе.

"Сейчас пересчитал оставшиеся у меня таблетки. Жить мне осталось примерно три недели",

— говорит читатель “ПТЗ говорит”.

— Препараты тотально отсутствуют в аптеках всех сетей, а также в аптечных онлайн-сервисах. Продавцы говорят: поставок не ожидается. Народ просто начнет умирать, - считает читатель.

Лекарств нет не только в аптеках. Как сообщил минздрав Карелии, препараты отсутствуют в прайс-листах у оптовых поставщиков и фармдистрибьюторов. Власти объясняют произошедшее ажиотажным спросом: люди выкупили годовой запас «Эутирокса» и «L-Тироксина».

— По данным Росздравнадзора, общий годовой объём потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 миллиона упаковок. В текущем году, по состоянию на 15 марта, в гражданском обороте находится около 12 миллионов упаковок… Граждане, основываясь на публикациях с призывами создавать запасы препаратов, закупают лекарства впрок, на шесть и более месяцев, в связи с чем потребность в препаратах выросла в разы, — сообщили в министерстве.

Однако журналист “ПТЗ говорит” выяснил, что дело не только в покупательской истерике. Препараты производятся за рубежом, и их просто не могут доставить в Россию.

"Мы разговаривали с фармпредставителями, скажем так, определенных групп товаров. Они говорят, что приходится объезжать либо через Турцию, либо через Белоруссию. И некоторые водители не хотят ехать за лекарствами в Европу",

— сообщила управляющая одной из аптечных сетей Петрозаводска.

— Не знают, как возить эти медикаменты, — подтвердила сотрудница другой аптечной сети. Она также отметила, что в продаже нет противосудорожного препарата “Депакина” и “женского” лекарства под названием “Фемистон”; они тоже импортные.

По мнению специалиста, безумный спрос и трудная логистика вносят примерно одинаковый вклад в создавшийся дефицит. Впрочем, левотироксина, производимого российской компанией, у поставщиков тоже нет.

— Возможно, он делался в небольшом количестве, потому что европейские поставки были в приоритете, — говорит фармацевт.

Любопытно, почему Минздрав и прочие органы власти в своих объяснениях ничего не говорят про нарушенную логистику. Наверное, чтобы не наталкивать граждан на размышления об очевидных причинах этой ситуации.

Точно так же, по словам нашей читательницы, из аптек исчез импортный инсулин. В теории можно воспользоваться отечественным, но диабетики с большой опаской меняют препарат — это может сильно ударить по здоровью. Наша собеседница также пожаловалась на стремительный рост цен.

Минздрав республики подчеркивает, что льготники получают необходимые медикаменты: они приобретались государством заранее. Проблемы только у тех, кто покупает лекарства сам, и помочь им чиновники фактически не могут.

— Частные аптеки не подведомственны Министерству здравоохранения Республики Карелия, — пояснили в ведомстве. — Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, обязаны обеспечивать утвержденный правительством минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Впрочем, нельзя сказать, что чиновники сидят без дела и молча наблюдают за паникой людей, которые мечутся в поисках жизненно важных лекарств.

"Несмотря на сложный период, Министерством здравоохранения РК направлен запрос в аптечные розничные сети с целью уточнения актуальных проблем с закупкой лекарственных препаратов. Данная информация направлена в Министерство здравоохранения России, Министерство промышленности и в Росздравнадзор",

— отметили в Минздраве.

Запрос “с целью уточнения актуальных проблем”... Да, это именно то, что сейчас нужно — запрос. Люди будут умирать из-за отсутствия лекарств с умиротворенным понимаем того, что чиновники набрались смелости и сделали запрос.

“ПТЗ говорит” прямо спросил у представителя минздрава, что делать человеку, у которого завтра закончится лекарство, а взять его негде?

— Другой препарат по международному непатентованному наименованию должны предложить в аптеке. Если таких препаратов нет в наличии, то необходимо обратиться к врачу для коррекции терапии, — ответили в министерстве.

В минздраве сообщили, что на сайте “Аптека.ру” поступление “Эутирокса” обещают с 17 марта. Руководитель аптечной сети “Сердце Карелии” Ирина Горенко в ходе прямой линии телеканала “Сампо” отметила, что до конца недели препарат дойдет до прилавков. По словам Горенко, если медикаменты снова начнут расхватывать “оптовыми партиями”, предприниматели будут думать над тем, как ограничить потребление.

Почему это не сделали раньше и какими это может обернуться последствиями для больных людей? Такого вопроса даже не прозвучало. // Фото: Pixabay