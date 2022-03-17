Официальный курс рубля вновь укрепился

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 18 марта. Рубль продолжает укрепляться, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара снизился на 3,25 рубля. Американская валюта котируется теперь на уровне 104,80 рубля. Евро подешевел на 2,83 рубля до отметки 115,93 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото pixabay.com/pasja1000