Россиянам порекомендовали смотреть сериалы перед сном

Сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, почему просмотр сериалов перед сном может считаться полезным. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметил эксперт, спокойный вечер под сериал помогает человеку отвлечься от дневной суеты и успокоить организм перед сном.

«Это является вариантом отвлечения от активной деятельности в дневное время и способствует переключению организма на более спокойный режим», - заявил специалист. Он посоветовал смотреть сериалы за некоторое время до отхода ко сну.

Как пояснил доктор, спокойные сериалы, которые не заставляют человека нервничать, позволяют ему окунуться в приятную атмосферу. Это, в первую очередь, способствует отдыху нервной системы. // Фото: freepik.com