Двоих рыбаков сняли со льдины в Ладожском озере

На Ладожском озере пришлось спасать очередных попавших в неприятную историю рыбаков. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

По данным источника, сегодня днем поисково-спасательный отряд города Шлиссельбург получил информацию о том, что на льдине около деревни Кобона дрейфуют двое любителей подледного лова. Специалисты выдвинулись на помощь.

Спасатели эвакуировали рыбаков и доставили их на берег. С ними все в порядке. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти