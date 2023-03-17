17 марта 2023, 20:31
Двоих рыбаков сняли со льдины в Ладожском озере
Спасатели Ленобласти помогли попавшим в передрягу любителям подледного лова
На Ладожском озере пришлось спасать очередных попавших в неприятную историю рыбаков. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
По данным источника, сегодня днем поисково-спасательный отряд города Шлиссельбург получил информацию о том, что на льдине около деревни Кобона дрейфуют двое любителей подледного лова. Специалисты выдвинулись на помощь.
Спасатели эвакуировали рыбаков и доставили их на берег. С ними все в порядке. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти