Россиянам перечислили провоцирующие мигрень продукты

Невролог Александр Комаров предупредил россиян о продуктах, употребление которых может спровоцировать приступ мигрени. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметил доктор, красное сухое вино стоит убрать из рациона, чтобы не страдать от головных болей. Он связал это с тем, что красное вино вызывает кратковременный спазм сосудов и запускает реакцию мигрени. У человека может появиться пульсирующая, а затем и длительная головная боль.

Также специалист советует с осторожностью относиться к помидорам, томатной пасте и к твердым сырам. Эти продукты тоже могут провоцировать мигрень или мигренеподобные приступы, подчеркнул Комаров. // Фото: freepik.com