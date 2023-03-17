Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Петербурге

В Санкт-Петербурге в мусорном контейнере было обнаружено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал 78.ru.

По данным источника, мать младенца никому не рассказала о своей беременности. Она родила уже мертвого ребенка. После этого горожанка положила тело в пакет и выбросила в мусорный бак.

В обстоятельствах смерти младенца предстоит разобраться сотрудникам компетентных органов. // Фото: unsplash.com