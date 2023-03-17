Банк России не стал менять ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Такое решение принято на заседании совета директоров ЦБ, сообщается на сайте регулятора.

Текущая ключевая ставка сохраняется с сентября 2022 года, ее не изменяют в четвертый раз. Прошлой осенью ставку уменьшили на 0,5%, завершив процесс смягчения кредитно-денежной политики, продолжавшийся с весны.

Отмечается, что баланс рисков для инфляции с февраля существенно не изменился. Прогноз по инфляции также остался неизменным - 5-7% по итогам 2023 года.

Также сообщается, что на следующем заседании, которое состоится в конце апреля, может быть рассмотрен вопрос о повышении ключевой ставки. // Фото «Петрозаводск говорит»