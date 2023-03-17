17 марта 2023, 14:08
Банк России не стал менять ключевую ставку
В России сохранили ключевую ставку на уровне 7,5%
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Такое решение принято на заседании совета директоров ЦБ, сообщается на сайте регулятора.
Текущая ключевая ставка сохраняется с сентября 2022 года, ее не изменяют в четвертый раз. Прошлой осенью ставку уменьшили на 0,5%, завершив процесс смягчения кредитно-денежной политики, продолжавшийся с весны.
Отмечается, что баланс рисков для инфляции с февраля существенно не изменился. Прогноз по инфляции также остался неизменным - 5-7% по итогам 2023 года.
Также сообщается, что на следующем заседании, которое состоится в конце апреля, может быть рассмотрен вопрос о повышении ключевой ставки. // Фото «Петрозаводск говорит»