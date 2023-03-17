Бандиты с оружием ограбили банк в Новосибирске

Неизвестные в масках совершили ограбление банка в Новосибирске. Они с оружием напали на отделение «Левобережного», передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу банка.

Злоумышленники унесли порядка четырех миллионов рублей, тысячи долларов и евро. Местная пресса пишет, что они взяли в заложники одного сотрудника.

Никто не пострадал, бандиты скрылись, их ищут. На месте работают силовики. // фото: pixabay.com