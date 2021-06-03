Ребенок пострадал по вине пьяного водителя в Карелии

2 июня в Беломорском районе, на 843-м километре трассы «Кола» по вине пьяного водителя произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, в 17:25 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, находившийся за рулем в нетрезвом виде, совершил столкновение с идущим впереди автомобилем ГАЗ, который использовался для нанесения дорожной разметки.

В результате столкновения 15-летний пассажир ВАЗа получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются. Фото ГИБДД Карелии