Два человека пострадали в аварии на севере Карелии на трассе «Кола»

Сегодня, 2 июня, на севере Карелии столкнулись два автомобиля. Судя по фотографиям, участниками аварии стали фургон «Газель» и, предположительно, автомобиль ВАЗ. О дорожном происшествии сообщает паблик пожарной части Кемского района.

2 июня в 17:20 подразделения пожарных частей Кемского и Беломорского района привлекались для ликвидации аварии на трассе «Кола». В спасательной операции участвовали девять человек. Сообщается о двух пострадавших.

Судя по фото, спасателям пришлось «вырезать» людей из легкового автомобиля – на одном кадре пожарные держат крышу транспортного средства.

(фото vk.com)