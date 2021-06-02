02 июня 2021, 21:40
Два человека пострадали в аварии на севере Карелии на трассе «Кола»
Авария произошла вечером в среду - в спасательной операции участвовали девять пожарных
Сегодня, 2 июня, на севере Карелии столкнулись два автомобиля. Судя по фотографиям, участниками аварии стали фургон «Газель» и, предположительно, автомобиль ВАЗ. О дорожном происшествии сообщает паблик пожарной части Кемского района.
2 июня в 17:20 подразделения пожарных частей Кемского и Беломорского района привлекались для ликвидации аварии на трассе «Кола». В спасательной операции участвовали девять человек. Сообщается о двух пострадавших.
Судя по фото, спасателям пришлось «вырезать» людей из легкового автомобиля – на одном кадре пожарные держат крышу транспортного средства.
(фото vk.com)