Дочь помешала отцу задушить маму

38-летнего мужчину заподозрили в покушении на убийство. Подробности расследования рассказали в региональном Следкоме.

Криминальные события разворачивались в мае в квартире бывшей супруги подозреваемого в Кемском районе. По версии следователей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры пригрозил убить бывшую жену. Он схватил женщину за шею и попытался задушить. Но тут в конфликт вмешалась несовершеннолетняя дочь. Вдвоем с мамой она оказала сопротивление мужчине и вытолкнула его из комнаты.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото progorodnsk.ru)