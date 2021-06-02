02 июня 2021, 19:34
Дочь помешала отцу задушить маму
Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство
38-летнего мужчину заподозрили в покушении на убийство. Подробности расследования рассказали в региональном Следкоме.
Криминальные события разворачивались в мае в квартире бывшей супруги подозреваемого в Кемском районе. По версии следователей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры пригрозил убить бывшую жену. Он схватил женщину за шею и попытался задушить. Но тут в конфликт вмешалась несовершеннолетняя дочь. Вдвоем с мамой она оказала сопротивление мужчине и вытолкнула его из комнаты.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото progorodnsk.ru)