Мужчина лишился велосипеда, пока ловил рыбу в Беломорске

40-летний житель Карелии решил порыбачить. Свой велосипед беломорчанин оставил у моста на полчаса, а когда вернулся, железного коня на месте не оказалось.

Ущерб от пропажи мужчина оценил в более чем девять тысяч рублей, сообщили в МВД. К поискам пропавшего велосипеда подключилась полиция.

Стражи порядка установили подозреваемого к краже. 42-летний мужчина признался, что проходил мимо, увидел оставленный без присмотра велосипед и забрал его себе. Стражи порядка изъяли похищенный двухколесный транспорт. Прохожий же заработал себе уголовное дело.

1 июня с заявлением о краже велосипеда обратилась жительница Прионежья. Неизвестный украл велосипед от крыльца школы. (фото tver.aif.ru)