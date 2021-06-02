02 июня 2021, 18:42
Лжебанкир предложил мужчине получать кэшбэк и завладел его деньгами
После телефонного разговора петрозаводчанин лишился 9500 рублей, следующее списание он смог предотвратить
26-летний житель Петрозаводска сообщил в полицию о лжесотрудниках банка, которые его обманули.
Аферист в телефонной беседе представился сотрудником банка и предложил изменить условия договора по кредитной карте на более выгодные и получить кэшбэк.
Житель карельской столицы назвал данные карты и код из смс-сообщения, после чего у него списали 9 500 рублей. Молодой человек успел обратиться в банк и предотвратить следующее списание пяти тысяч рублей. Полиция организовала проверку. (фото nevnov.ru)