Житель Карелии расстался с девушкой и обокрал ее отца

В полицию Пудожского района поступила информация о том, что 35-летний местный житель причастен к краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что некоторое время мужчина жил с женщиной в Вологодской области. Затем он решил с ней расстаться и, уходя, прихватил с собой карту, принадлежащую отцу бывшей возлюбленной. Наш земляк покупал на чужие деньги продукты, алкоголь и сигареты, потратив более 82 тысяч рублей. Когда счет опустел, он избавился от карточки.

Полицейские выяснили, что по месту регистрации мужчина не живет. В итоге его нашли в Сортавальском районе. Подозреваемый признался в краже.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Фото twimg.com