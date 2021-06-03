Магазин автозапчастей вспыхнул в Петрозаводске

Вчера в 16 часов 59 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на выезде из города, на улице Заводской, горит магазин автозапчастей. Через пять минут пожарные расчеты были уже на месте происшествия, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

К этому времени клубы черного дыма поднимались над крышей двухэтажного здания. Как оказалось, горело битумное покрытие кровли. За короткое время пожарные успели остановить распространение огня, а затем полностью потушили пожар.

В результате ЧП огнем была повреждена кровля здания на площади 50 квадратных метров и стена на площади шесть квадратных метров.

Причину инцидента сейчас устанавливают специалисты. Не исключено, что пожар произошел из-за нарушения мер пожарной безопасности во время проведения кровельных ремонтных работ. В ходе тушения специалисты эвакуировали с места происшествия три газовых баллона. Сейчас по данному ЧП проводится проверка. Фото sminews.ru