Разработчики карельских недр взялись инвестировать знаковую стройку

На празднование 300-летнего юбилея Петрозаводска, который мы отмечали в 2003 году, многие гости должны были попасть через наш аэропорт в Бесовце, который к тому моменту уже несколько лет имел статус международного. Хотя ни его внешний вид, ни коммуникации, ни комплекс предлагаемых услуг не соответствовали этому статусу. И вот, наконец, в столице Карелии появились предпосылки для начала строительства современного аэропорта.

Чтобы произвести реконструкцию бесовецкого аэропорта, было необходимо 63 миллиона долларов. Правительство Карелии уже затратило на разработку нового аэрокомплекса три с половиной миллиона, но рублей. Акционерное общество «Группа Калевала», которое занималось разработкой природных ресурсов в республике, выкупило у правительства этот проект. И даже получило возможность начать строительство.

«У нас уже есть подрядчик, который готов в достаточно короткие сроки построить по наработанным ранее проектам капитальные сооружения»,

- заявил Владимир Воронин, директор Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Группа Калевала».

Как заявили на презентации проекта строительства, которое решили провести в министерстве по экономике РК, бизнесмены могли начать строительство аэрокомплекса и раньше. Но деньги от инвесторов пришли только на прошлой неделе.

«Мы готовы были начать эти работы 25 сентября, - подтвердил Владимир Воронин. – Но у нас очень большие проблемы по перемещению финансовых средств через государственную границу». Как пояснили бизнесмены из «Группы Калевала», пассажирские перевозки сейчас невыгодны. Но они все равно рассчитывали получать здесь прибыль – с грузовых перевозок: «Мы ничего не делаем просто так, мы все просчитали. И когда французская компания проводила экспертизу нашего проекта, который по нашим подсчетам оказался, несмотря ни на что, рентабельным, они сказали, что мы взяли слишком жесткие условия для расчетов».

И хотя наш аэропорт к 300-летию Петрозаводска не стал по-европейски ухоженным и удобным, но все же кое-какие изменения там произойдут – обещал Владимир Воронин: «К 300-летию мы не успеем построить здание. Но мы предпримем все шаги, чтобы хотя бы создать комплекс временных сооружений, чтобы обеспечить прием гостей».

Деньги на строительство нового аэропорта «Группа Калевала» нашла благодаря новой инвестиционной схеме, которая заработала впервые в России. Это доходы от разработки и продажи природных ресурсов. Бизнесмены заверили, что при этом российские законы не были нарушены.

Одному из старейших изданий республики – журналу «Карелия» исполнилось весной 2003 года 75 лет. За это время журнал и его редакция пережили немало потрясений. Менялась страна, менялся круг читателей, менялись и темы для журналистских эссе. Даже название журнала менялось несколько раз.

«Раньше назывался он «Punalippu», то есть «Красное знамя». До этого были другие названия. Например, «Красное кантеле». И последнее – «Carelia», где-то с 1991 года. Отмечу – через «C» пишется. Даже некоторые финны удивляются: что это такое?! А это немножко по старинке», - рассказал Иоханнес Хидман, редактор-стилист журнала.

С той поры, как в редакции стал работать Йоханнес Хидман (а было это в начале 80-х годов), тираж журнала был 12 тысяч экземпляров. Из них более 5 тысяч уходило читателям США, Канады и даже Австралии. Проживавшие там финны живо интересовались жизнью своих друзей и родственников. В двухтысячные годы все изменилось. Чуть более тысячи экземпляров отправляли в Финляндию. Чуть меньше тысячи экземпляров удовлетворяли читательскую потребность в самой Карелии.

«Наши читатели – это те люди, в основном уже пожилого возраста, которые владеют финским языком. И у нас авторский состав тоже такой: нам пишут на финском, на карельском. Мы в нашем журнале публикуем не только местных авторов, но и много переводных материалов, очерков. Романы, стихи переводятся», - пояснили в редакции.

Долгие годы в журнале работал Рамон Ниеми, в 2002 году он ушел из жизни. В редакции тепло вспоминали о нем на общем празднике. Кстати, тогда в творческий коллектив «Карелии» влились несколько молодых журналистов. С их приходом появилась надежда на новую жизнь журнала и на рост его тиража.

В министерстве культуры Карелии журналистам представили кандидата на должность главного режиссера Русского драматического театра. До этого место было вакантно.

Спектаклем по пьесе драматурга Джеймса Голдмана «Лев зимой» был намерен заявить о себе в Карелии режиссер из Новосибирска Семен Верхградский.

«Мне кажется, что в той ситуации, которая возникла в петрозаводском театре, вот такая пьеса очень уместна. И она при известных компромиссах расходится на тех артистов, которые сегодня в театре есть», - сообщил он. Семен Яковлевич – ученик Георгия Товстоногова, выпускник Ленинградской театральной академии. Прежде он успел успешно поработать и в Сибири, и в Хакасии. Но у нас он подписал контракт пока лишь на постановку одного спектакля: «Главное – придется ли ко двору то, что я умею делать. Если придется, то может быть и в дальнейшем сотрудничество». На вопрос «как уживутся под одной крышей музыка, балет и драма» режиссер ответил: «Поживем – увидим». Все дело в том, что в те годы (до капитального ремонта здания) эти подмостки дружно делили: Музыкальный театр (опера, оперетта и балет) и Русский драматический театр. В марте режиссер познакомился с труппой, и в начале лета приступил к работе. Премьера «Льва» состоялась в сентябре.

Таким было 18 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.