Путин назначил нового судью Петрозаводского городского суда

Президент России назначил Наталью Федичеву новым судьей Петрозаводского городского суда. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным 18 марта, сообщает пресс-служба суда.

Сегодня Наталья Федичева в торжественной обстановке принесла присягу, предусмотренную законом «О статусе судей в РФ».

Напомним, что сейчас из-за распространения коронавируса Петрозаводский городской суд работает в особом режиме. Заявления, жалобы и документы принимаются дистанционно.