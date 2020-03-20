20 марта 2020, 10:51
Общество

Путин назначил нового судью Петрозаводского городского суда

Наталья Федичева принесла присягу в торжественной обстановке

Президент России назначил Наталью Федичеву новым судьей Петрозаводского городского суда. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным 18 марта, сообщает пресс-служба суда.

Сегодня Наталья Федичева в торжественной обстановке принесла присягу, предусмотренную законом «О статусе судей в РФ».

Напомним, что сейчас из-за распространения коронавируса Петрозаводский городской суд работает в особом режиме. Заявления, жалобы и документы принимаются дистанционно.

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