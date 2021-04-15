Публикуем конкурсные фотографии из жизни карельских семей

Продолжаем знакомить наших читателей с участниками конкурса «Будни и праздники всей семьёй», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Сегодня мы представляем конкурсные фотографии, претендующие на победу в апреле.

Знакомьтесь:

1. Арина и Егор. «Ежегодно участвуем в городском фестивале «Зимние фонтаны». В этом сезоне все 34 отметки собраны! На фото младшие дети Арина и Егор» (Ольга Баронова).

2. Эмилия и Антон Александрович. «Самое любимое увлечение нашей дружной семьи — это рыбалка. Мы обожаем как летнюю, так и зимнюю рыбалку (для нас важен сам процесс!). На фото старшая дочка Эмилия с папой Антоном Александровичем» (Марьяна Геннадиевна Кузнецова).

3. Сергей, Ева и Лариса. «На фото я, дочь Ева, жена Лариса. Мы всё делаем вместе. Больше всего нам нравится всей семьёй посещать театр и массовые гулянья в городе. Устраивать во дворе пикник, ходить в лес, собирать грибы» (Сергей Герасимов).

Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» приглашают жителей Карелии к участию в конкурсе «Будни и праздники всей семьёй». Ждем от вас снимков, рассказывающих о ваших любимых семейных занятиях. В мае мы выберем последнего победителя и объявим новый конкурс!

Присылайте фото на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Будни и праздники всей семьёй». Не забывайте указать имя, фамилию и подписать, кто на фото, а также рассказать пару слов о семейном досуге. Важные условия: фотографии должны быть хорошего качества и не постановочные. Пусть это будут настоящие кадры из жизни вашей семьи!

Фото самых ярких участников и победителей каждого месяца будут размещены в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Автор лучшего снимка получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка — на выбор). Подробности по тел. 53-13-13. (Главное фото: novouralsk.su)

