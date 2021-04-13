Петрозаводчанин завоевал гран-при фестиваля «Хрустальные звездочки»

XIII всероссийский конкурс-фестиваль «Хрустальные звездочки» завершился в Москве. Проект, направленный на поддержку одаренных детей, проходил в несколько этапов. В финал творческого состязания вышел ученик детской музыкальной школы им. Свиридова Аркадий Ухлинов, сообщили в администарции столицы Карелии.

Юный петрозаводчанин победил в номинации «Исполнительское мастерство» и стал обладателем гран-при. Главную награду юный исполнитель получил из рук председателя жюри – главного режиссера государственного Кремлевского Дворца, народного артиста России Евгения Глазова.

Финал конкурса проходил на сцене Музыкального театра юного актера. Фестиваль объединил лучших вокалистов, исполнителей и танцоров из разных регионов страны. Его участниками стали дети сотрудников правоохранительных и других государственных структур, воспитанники детских домов и школ-интернатов в возрасте от 7 до 17 лет. (фото пресс-центр городской администрации)