В исправительных учреждениях Карелия отметили День космонавтики
Ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос, в исправительной колонии №7 прошла тематическая телевикторина, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».
На протяжении месяца по кабельному телевидению транслировались вопросы по космонавтике и астрономии. Также, осужденные соревновались в составлении кроссвордов по данной теме.
Особый интерес вызвал документальный фильм об истории первого полета человека в космос, созданный работниками студии кабельного телевидения «Выгозерье», который в праздничный день транслировался на все телевизоры колонии.
Педагоги школы при ИК-1 провели с учащимися осужденными викторину, посвященную Дню космонавтики и первому космонавту Юрию Гагарину.
В ЛИУ-4 для осужденных осуществлялась трансляция фильмов о космосе, космонавтах и людях, чья работа связана с покорением космического пространства. Среди демонстрируемых кинокартин был художественный фильм «Гагарин – первый в космосе».
Кроме того, в каждом учреждении проведен конкурс стенгазет среди осужденных. В библиотеках организованы выставки книг, посвященных космосу и космонавтам.
Мероприятия такого характера положительно влияют на осужденных, формируют и укрепляют в них патриотический настрой, а так же значительно расширяют кругозор,
– говорится в информационном сообщении.
Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия»