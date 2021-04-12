В исправительных учреждениях Карелия отметили День космонавтики

Ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос, в исправительной колонии №7 прошла тематическая телевикторина, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

На протяжении месяца по кабельному телевидению транслировались вопросы по космонавтике и астрономии. Также, осужденные соревновались в составлении кроссвордов по данной теме.

Особый интерес вызвал документальный фильм об истории первого полета человека в космос, созданный работниками студии кабельного телевидения «Выгозерье», который в праздничный день транслировался на все телевизоры колонии.

Педагоги школы при ИК-1 провели с учащимися осужденными викторину, посвященную Дню космонавтики и первому космонавту Юрию Гагарину.

В ЛИУ-4 для осужденных осуществлялась трансляция фильмов о космосе, космонавтах и людях, чья работа связана с покорением космического пространства. Среди демонстрируемых кинокартин был художественный фильм «Гагарин – первый в космосе».

Кроме того, в каждом учреждении проведен конкурс стенгазет среди осужденных. В библиотеках организованы выставки книг, посвященных космосу и космонавтам.

Мероприятия такого характера положительно влияют на осужденных, формируют и укрепляют в них патриотический настрой, а так же значительно расширяют кругозор,

– говорится в информационном сообщении.

Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия»