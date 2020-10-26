Прорыв дамбы, тайны «Дома Урхо» и сюрпризы погоды. Картина дня

Один из притоков реки Кемь оказался загрязнен нефтепродуктами после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС, вирусы не желают отступать, бабье лето возвращается в Карелию в конце октября – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– В субботу, 24 октября, на Белопорожской ГЭС в Кемском районе Карелии случилось ЧП. Произошел прорыв дамбы. Водой затопило две трансформаторные подстанции, новую дорогу и кабельную трассу. Есть и другие разрушения. В МЧС сообщили о том, что угрозы подтопления населенных пунктов нет. Один из притоков реки Кемь оказался загрязнен нефтепродуктами после аварии на строящейся Белопорожской ГЭС. Местные власти отрицают это. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков поручил проверить эту информацию. Прокуратура Карелии, не дожидаясь результатов проверки, начала собственное расследование.

– Несколько миллионов рублей потратят из региональной казны на ремонт и благоустройство «Дома Урхо». Это небольшой одноэтажный дом на берегу озера в Прионежском районе Карелии. Здание располагается на внушительном участке леса. И, по сведениям портала «Петрозаводск говорит», используется преимущественно главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Подробнее читайте в статье Георгия Чентемирова.

– Количество людей, заразившихся COVID-19 вновь увеличилось в Карелии. Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 94 человек. Из этого числа заболевших – 82 человека, из них 14 имеют симптомы средней тяжести. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 981,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1031,6 случая, по Северо-Западу – 1302,4.

– В Карелии за прошедшую неделю было зарегистрировано 5025 случаев заболевания ОРВИ. Как отмечают в Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости выше уровня эпидемического порога на 4,1%. Рост произошел за счет взрослого населения, среди детей заболеваемость ниже эпидпорога.

– В последнюю неделю октября на всей территории России установится аномально теплая погода. Температура воздуха будет значительно выше нормы для этого времени», – сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Карелии тоже потеплеет. Публикуем прогноз погоды на ближайшую неделю.

– С 11 ноября ночной поезд между Петрозаводском и Санкт-Петербургом будет ходить в два раза реже. Сейчас он отправляется как из Петрозаводска, так и из Петербурга 4 раза в неделю – по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Но с 11 ноября этот поезд будет отправляться из обоих городов только по пятницам и воскресеньям. Правда в некоторые даты будет исключение. Подробнее здесь.