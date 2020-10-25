Госдача для губернатора и песни Визбора под гитару

Несколько миллионов рублей потратят из региональной казны на ремонт и благоустройство “Дома Урхо”. Это небольшой одноэтажный дом на берегу озера в Прионежском районе Карелии. Здание располагается на внушительном участке леса. И, по сведениям портала “Петрозаводск говорит”, используется преимущественно главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Этот объект находится в очень интересном месте. Дорога, которая мимо него идет, начинается от руин бывшего дома отдыха петрозаводской мэрии; сейчас там можно снимать фильмы ужасов, не тратясь на декорации. А приводит трасса прямиком к воротам бывшей резиденции Бориса Ельцина в Шуйской Чупе. Можно сказать, на этой территории отдыхали чиновники всех трех уровней власти; теперь же, судя по всему, отдыхает только один.

По информации карельского правительства, Дом Урхо был подарен республике в 1993 году. Как сообщил тогдашний глава региона Виктор Степанов, он был построен одним из финских друзей Карелии при поддержке одного финского предпринимателя. Позже его выкупила республика. Странно, что "подарок" пришлось выкупать за счет бюджета, то есть за наш с вами счет. Сегодня по документам это административное здание, которое находится в собственности Республики Карелия.

Когда-то этот объект использовался для приема различных делегаций. Здесь однажды бывал президент Борис Ельцин – хотя, конечно, Дом Урхо куда скромнее его расположенной неподалеку резиденции.

– В Доме Урхо проводились мероприятия, связанные с нашими побратимскими связями, и не только с Финляндией, но и с другими странами, а также российскими регионами. Это было место для общения, для политических дискуссий, для дискуссий о культуре и искусстве. Часто приезжали финские министры, мы там с ними встречались, обсуждали совместные программы, – вспоминает Виктор Степанов.

Как сообщили в правительстве Карелии, Дом Урхо и сейчас используется «по его прямому назначению в качестве административного». Но в последние годы этот объект был не особенно востребован. В июле 2016 году здесь прошла официальная встреча Общества дружбы Финляндии и России с представителями Администрации главы Карелии. В 2017 руководитель губернаторской Администрации встретился в Доме Урхо с членами Совбеза. Наконец, в 2020 здесь состоялась официальная встреча главы Карелии с полномочным представителем президента по Северо-Западу.

Три события за четыре года! Негусто. Можно подумать, что все остальное время дом Урхо пустовал. Но нет. «Здание было задействовано для организации дистанционной работы в период пандемии», сообщили в пресс-службе. И это уже куда интереснее.

Говоря о дистанционной работе, люди представляют себе работу из дома, а не из административного здания, предназначенного для приема делегаций. Возможно, у лица, которое во время пандемии было вынуждено переехать в Дом Урхо, нет своего жилья? Неправильная версия: у этого лица в собственности две квартиры общей площадью 262 квадратных метра, а также дачный дом площадью 50 квадратных метров. И доход за 2019 год почти 10 миллионов рублей.

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Вкладывать деньги в Дом Урхо стали относительно недавно. Согласно данным с сайта госзакупок, в 2016 году здесь выполнили работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. В 2017 году государство тратило средства на охрану, а также техобслуживание и ремонт этой системы. Суммы исчислялись десятками тысяч. Но потом все изменилось.

В июне 2019 года был объявлен конкурс на ремонт здания. Начальная цена контракта – чуть более четырех миллионов рублей, а выиграла его фирма, предложившая 3,3 миллиона. Тогда же власти озаботились устройством внешнего водопровода (еще 170 тысяч), но, судя по информации с Госзакупок, не смогли найти подрядчика. Осенью был объявлен конкурс на обустройство электроснабжения – еще 118 тысяч рублей.

Параллельно власти занялись благоустройством территории. Контракт стоимостью 973 тысячи рублей выиграло Петрозаводское ДРСУ. Вот так должна был выглядеть территория административного здания в деревне Верховье после окончания работ.

В 2020 году благоустраивать объект продолжили. 800 тысяч рублей намеревались потратить на устройство подъезда к Дому Урхо. 290 тысяч – на организацию уличного освещения. Наконец, самый последний (или, как говорят бывшие силовики, «крайний») аукцион – на текущий ремонт помещения. Он должен завершиться в ноябре и обойдется казне в 750 тысяч рублей.

Ничего особенного в техзадании нет; правда, керамогранит, указанный в документации, мог бы быть и подешевле. Кроме прочего, от подрядчика требовалось уложить теплые полы – мы знаем, как это важно для некоторых карельских чиновников.

Как посчитал портал «Петрозаводск говорит», в общей сложности на ремонт и благоустройство Дома Урхо только за два года должны были потратить более шести миллионов рублей. И в этой сумме нет ничего ужасного на фоне других бюджетных трат. И нет здесь ничего запрещенного – вкладывать государственные деньги в объект, принадлежащий самому государству.

Вопрос, однако, в том, как именно этот объект используется.

Разумно ремонтировать, например, здания министерств и ведомств – там трудятся чиновники, выполняющие свои чиновничьи функции. Или, например, приводить в порядок правительственный гараж: должны же служащие ездить в командировки по республике! Иными словами, логично тратить деньги налогоплательщиков на то, что необходимо самим налогоплательщикам.

В случае с Домом Урхо возникают некоторые сложности.

Добиться от властей ответа, кто же именно дистанционно работает в домике на берегу озера, оказалось не так просто. Мы напрямую спросили об этом в повторном запросе губернаторской администрации, но получили отписку.

«Объект недвижимого имущества «Дом Урхо» не относится к объектам, ограниченным в обороте, в связи с чем может использоваться для любых, не запрещенных законодательством целей, с учетом установленных видов разрешенного использования в отношении земельного участка, в том числе для организации дистанционной работы, которая предполагает выполнение работы вне стационарного рабочего места, без определения конкретного места исполнения должностных обязанностей. Здание используется для осуществления государственных полномочий».

Ну, если здание используется для государственных полномочий, значит, нет и не может быть секрета, кто именно в нем эти полномочия осуществляет? Ведь так? Однако никакой фамилии нам не назвали. Пришлось идти ва-банк. Журналист «ПТЗ говорит» написал лично главе Карелии Артуру Парфенчикову и поинтересовался, отдыхает ли тот в Доме Урхо. И только после этого мы получили точный ответ.

«Администрация Главы РК в дополнение к ответам на ранее поступившие запросы сообщает, что административное здание «Дом Урхо», расположенное в д. Верховье, в период пандемии коронавируса используется для дистанционной работы главы Республики и Правительства Карелии».

Наконец-то! А теперь давайте ознакомимся с примером такой дистанционной работы. Вот, в частности, видео, записанное в данном административном здании весной 2020 года. Опознать объект удалось по камину – он засветился на старых снимках, находящихся в распоряжении «ПТЗ говорит».

Нельзя не признать, что песню Юрия Визбора глава Карелии Артур Парфенчиков исполнил превосходно. Возникает, однако, сомнение: похоже ли это действо на «дистанционную работу», о которой говорится в ответе на наши запросы?

О том, что Артур Парфенчиков иногда проводит выходные в Доме Урхо, журналисту «ПТЗ говорит» рассказывали местные жители. В сентябре корреспондент нашего издания имел возможность и сам убедиться в этом, когда гулял по Верховью с соседской собакой. Пес бесцеремонно забежал на территорию через открытые ворота (кстати, появился забор совсем недавно). Услышав шум, на крыльцо вышел человек; им оказался Артур Парфенчиков.

Дело было вечером в субботу. Из трубы шел дымок, глава Карелии был в домашней одежде. И хотя чиновники такого ранга трудятся круглосуточно, закрадывается мысль, что домик на берегу Укшезера губернатор использовал все же рекреационных целях.

Собственно говоря, все люди имеют право на отдых. Но подавляющее большинство российских граждан отдыхать вынуждены за свой счет. Мало кто имеет возможность использовать государственное имущество, на которое тратятся миллионы рублей, чтобы с гитарой спеть у камина.

Мы задали вопрос депутату Виктору Степанову, который возглавлял республику в начале девяностых и при котором Дом Урхо был построен: как бы он отнеся к тому, что государственный объект может служить в качестве губернаторской дачи?

– Кто хочет отдыхать на природе, строит себе домик и отдыхает. А если ты для отдыха используешь государственное имущество, надо платить в казну деньги, – ответил депутат Заксобрания.

Платил ли кто-нибудь когда-нибудь за использование Дома Урхо? В администрации главы Карелии ответили отрицательно:

– В коммерческих целях указанное здание никогда не использовалось, – подчеркнули чиновники.

Кстати говоря, посмотреть, как оснащен объект, используемый для «дистанционной работы» губернатора, не получится. Участок, на котором расположен Дом Урхо, относится к особо охраняемым объектам. И в администрации губернатора однозначно дали понять, посторонних туда не пускают. Зато можно посмотреть на пирс с благоустроенным спуском. Тоже вещь для работы необходимая.

Что же: главе Карелии и неназванным членам правительства Карелии очень повезло. Они имеют возможность удаленно трудиться из симпатичного домика на берегу озера, которое ремонтируется и содержится за счет бюджета. И пандемия пришлась очень кстати: до нее словосочетание «дистанционная работа» было не в ходу... К слову, в Доме Урхо есть сауна – здание-то подарено финнами, а у них, как известно, настоящий культ сауны. Собственно, во всем домике, кроме сауны, и всего-то помещений: небольшой каминный зал, маленькая кухонка и две спальни. В правительстве считают, что такая конфигурация помещений на применение данного объекта в качестве административного не влияет.