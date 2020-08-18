18 августа 2020, 10:52
Глава Карелии опубликовал сведения о доходах за 2019 год
Артур Парфенчиков заработал значительно больше, чем в прошлом году
На официальном сайте правительства Карелии появилась декларация о доходах Главы Карелии.
За прошлый год Артур Парфенчиков заработал 9 937 878,80 (в т.ч. доход, полученный от сдачи квартиры в аренду – 2 338 000,00).
Это на 1,6 миллионов больше, чем он заработал в 2018 году. (8 298 431,63 (в т.ч. доход, полученный от сдачи квартиры в аренду – 3 350 000,00).
Что еще имеется в профите у главы Карелии в таблице ниже: