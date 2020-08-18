Глава Карелии опубликовал сведения о доходах за 2019 год

На официальном сайте правительства Карелии появилась декларация о доходах Главы Карелии.

За прошлый год Артур Парфенчиков заработал 9 937 878,80 (в т.ч. доход, полученный от сдачи квартиры в аренду – 2 338 000,00).

Это на 1,6 миллионов больше, чем он заработал в 2018 году. (8 298 431,63 (в т.ч. доход, полученный от сдачи квартиры в аренду – 3 350 000,00).

Что еще имеется в профите у главы Карелии в таблице ниже: