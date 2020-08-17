Сахалин, Москва и Карелия возглавили рейтинг открытости бизнеса России

Сахалинская область, Москва, Республика Карелия и Смоленская область стали лидерами среди регионов России по открытию сфер бизнеса и предприятий в августе, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в рейтинге, который составил аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова совместно с Партией роста.

Внизу списка оказались Новосибирская область, Чувашия, Хакасия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Дагестан, Мордовия, ХМАО-Югра, Томская область, следует из рейтинга, который имеется в распоряжении ТАСС.

Уровень открытости бизнеса был подготовлен на основе анализа открытых данных Роспотребнадзора, региональных нормативно-правовых актов, касающихся разрешения к возобновлению деятельности бизнеса, а также материалов бизнес-омбудсменов в регионах. При расчете учитывался статус ограничений по 18 направлениям бизнеса.

Среди сфер деятельности основные сложности с возобновлением работы и неопределенности со сроками возможного возобновления остаются у организаторов массовых мероприятий. В отличие от иных сфер запуск данной отрасли требует дополнительного времени для формирования календаря мероприятий и иных подготовительных работ,

- говорится в материалах рейтинга.

Проанализирована также ситуация по отдельным сферам. Согласно материалам, торговые центры без ограничений по площади торгового зала открыты в 60 регионах. При этом имеются ограничения по работе мест общественного питания и детских развлекательных комнат.

Кинотеатры работают в 33 регионах с ограничениями по наполняемости залов, фитнес-центры также с ограничениями функционируют в 76 регионах.

В 76 регионах открыты места общественного питания при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, из них в 11 регионах - только летние веранды.