25 октября 2020, 15:42
Петрозаводчанам предлагают понаблюдать за запуском ракеты
Сегодня вечером с космодрома в Плесецке стартует очередной космический полет
Сегодня, 25 октября, с космодрома Плесецк будет произведен запуск ракеты. Старт намечен на 22:08. Понаблюдать за этим событием предлагают и жителям Петрозаводска, сообщает паблик астрономического клуба «Астерион».
С Онежской набережной, как утверждает сообщество, можно будет даже при облачной погоде увидеть отблески и отражение факела двигателей первой ступени корабля «Союз».
Также есть небольшой шанс увидеть на рассвете серебристые облака по следу после ночного запуска ракеты. Фото metrolatam.com