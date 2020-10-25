Петрозаводчанам предлагают понаблюдать за запуском ракеты

Сегодня, 25 октября, с космодрома Плесецк будет произведен запуск ракеты. Старт намечен на 22:08. Понаблюдать за этим событием предлагают и жителям Петрозаводска, сообщает паблик астрономического клуба «Астерион».

С Онежской набережной, как утверждает сообщество, можно будет даже при облачной погоде увидеть отблески и отражение факела двигателей первой ступени корабля «Союз».

Также есть небольшой шанс увидеть на рассвете серебристые облака по следу после ночного запуска ракеты. Фото metrolatam.com