Еще один мост закрыли в Петрозаводске

В Петрозаводске закрыли очередной мост. На этот раз объявлена аварийной переправа через Лососинку у Якорного парка, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации городской администрации, мост, соединяющий парк с Онежской набережной, требует срочного ремонта. Будет проведено его обследование, по итогам которого власти примут дальнейшие решения.

Сейчас аварийный мост обнесен сигнальной лентой, движение по нему крайне опасно. Администрация просит горожан и гостей карельской столицы использовать для прогулок другие объекты пешеходной инфраструктуры.