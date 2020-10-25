25 октября 2020, 09:06
Общество

Резко выросло количество госпитализаций с пневмонией в Карелии

С начала апреля в республике пневмония унесла жизни 85 человек

За последние сутки в Карелии госпитализированы 29 человек с внебольничной пневмонией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Смертей вчера не зарегистрировано.

Всего с начала апреля в нашей республике в больницы доставлены 1684 человека с этим диагнозом. За этот период скончались 85 пациентов.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус. Фото telegra.ph

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пневмония
госпитализация
статистика
коронавирус
пандемия
оперативный штаб
новости Карелии