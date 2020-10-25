Резко выросло количество госпитализаций с пневмонией в Карелии

За последние сутки в Карелии госпитализированы 29 человек с внебольничной пневмонией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Смертей вчера не зарегистрировано.

Всего с начала апреля в нашей республике в больницы доставлены 1684 человека с этим диагнозом. За этот период скончались 85 пациентов.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус. Фото telegra.ph