Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 марта

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Петрозаводске облачно. Утром и днем прогнозируется небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть западный, северо-западный умеренный, с порывами сильного. Днем температура воздуха -4, -6.

14 марта в Карелии облачно. По северной половине ожидается снег, местами сильный, по южной половине - небольшой, местами умеренный снег. Метель. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, северный, на юге западный, северо-западный умеренный, утром и днем в большинстве районов с порывами до сильного, по северной половине республики местами с порывами до очень сильного. Ранее МЧС по Карелии выпустило штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Температура воздуха днем -3, -8, местами до -12.

В Калевале днем -6;

В Кондопоге днем -2;

В Медвежьегорске днем -4;

В Сортавале днем -2;

В Суоярви днем -5.

Подробный прогноз на ближайшую неделю с 14 по 19 марта – здесь.