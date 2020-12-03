Проект спорткомплекса на Древлянке может пойти по «кривой дорожке»

Текст и фото: Антонина Кябелева

О том, какие метаморфозы происходят с земельными участками в процессе разработки нового проекта Генплана Петрозаводска, мы рассказывали на примере парка Защитников города, расположенного на Кукковке. Несмотря на возражения администрации Петрозаводска, огромный участок леса площадью в 27,4 гектара, где находится родник и, возможно, братские захоронения времен Великой Отечественной войны, предложено отдать под многоэтажную застройку. На этой версии генплана настаивает разработчик проекта – московская компания АО «Союздорпроект».

Трагедия, которая может произойти с защитными лесами в районе микрорайона Кукковка, далеко не единственная угроза, скрывающаяся в проекте генплана. Крупный инвестиционный проект строительства спорткомплекса на Древлянке в районе улицы Попова тоже может обернуться обманом. Точнее, жилым комплексом с многоэтажными домами, которые пока только на бумаге грозятся вырасти вместо зеленых газонов и дорожек, о которых всего полгода назад говорил представитель инвестора.

О странностях инвестиционного проекта, который намеревается реализовать ООО «Форест Инвест» на Дервлянке, наше издание подробно рассказывало в марте 2020 года. Тогда в администрации Петрозаводска проходили общественные слушания, на которых представитель инвестора рассказал о планах компании. Если верить выступавшему, на площади 7,4 гектара должны появиться спортивный комплекс с тренажерным залом, помещение для настольного тенниса, зал для награждения победителей соревнований, две футбольные площадки, два поля для игры в большой теннис, два волейбольных и одно баскетбольное поле. На эти цели ООО «Форест Инвест» готово истратить 30 миллионов рублей.

Уже в марте у участников общественных слушаний возникли сомнения относительно истинных целей инвесторов. Во-первых, смутила сумма в 30 миллионов рублей, которая для подобного проекта выглядит уж слишком куцей. Для сравнения, стоимость укладки футбольного поля на стадионе «Юность» в ценах 2020 года оценивалась в 40 миллионов рублей.

На фоне столь скромных финансовых вложений выделенная ООО «Форест Инвест» территория, напротив, выглядела избыточной. Представитель инвестора был вынужден признаться, что спортивные сооружения будут занимать лишь 20 процентов площади земельного участка. Простите, а что будет на остальных 80 процентах?

Полгода назад представитель компании «Форест Инвест» утверждал, что остальная территория будет отдана под зеленые насаждения и дорожки. Тогда мало кто поверил в эти заверения. Хотя заместитель мэра Петрозаводска Евгений Перов твердо сказал, что администрация не намерена переводить территории, предусмотренные под спортивные объекты, в иные функциональные зоны. Перов настаивал, что на данном земельном участке могут появиться только спортивные объекты, и никакого строительства жилых домов здесь не будет.

– На этой территориальной зоне не предусматривается строительства жилья. У администрации нет намерений при реализации инвестиционных проектов переводить территории, предусмотренные под спортивные объекты, в какие-то иные функциональные зоны. Это исключено,

- сказал Перов.

А теперь вернемся к последнему варианту генплана, который представил в администрацию московский институт АО «Союздорпроект».

Как подтвердили в мэрии Петрозаводска, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0120101:5947, выделенный под строительство спортивного комплекса «Древлянка», в проекте генплана значится как зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Данное решение администрация города не согласовала и отправила проект на доработку исполнителю, то есть АО «Союздорпроект».

В действующем генплане земельный участок, который получила компания «Форест Инвест», находится в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки. Данный вид разрешенного использования позволяет возводить спортивные сооружения, школы, поликлиники, гостиницы, торгово-развлекательные центры, административные здания. Вот только жилье здесь строить нельзя. Но именно этого добивается по какой-то неведомой нам причине проектный институт из Москвы.

Причем добивается с завидным упорством. Уже несколько раз администрация Петрозаводска отправляла проект генплана на доработку с возражениями, в том числе и относительно участка под спортивный комплекс на Древлянке и территории, выделенной под рекреацию в парке на Кукковке. Парадоксально, но в АО «Союздорпроект» словно не видят возражений со стороны петрозаводской мэрии. Обратно приходят документы с проектными решениями, на которых настаивает исполнитель работ, то есть с перспективой появления на месте парка и спортивного комплекса очередных многоэтажек, сулящих неимоверные прибыли застройщику.

Поведение АО «Союздорпроект» выглядит, согласитесь, необычно. Заказчик требует внести коррективы, а исполнитель работ не обращает никакого внимания на эти требования. При этом заинтересованность московского института в получении заказа на разработку проекта генплана Петрозаводска была какой-то болезненно маниакальной.

Согласно решению сессии Петросовета, начальная цена контракта на разработку проекта генплана была определена в сумме 8 миллионов 960 тысяч 308 рублей 33 копейки! Желание поучаствовать в конкурсных процедурах выразило немало компаний, которые согласились выполнить работы по более низкой стоимости. До участия в конкурсе было допущено 9 компаний. Предложения варьировались от 6,6 до 3,6 миллиона рублей.

Но «переплюнуть» АО «Союздорстрой», которое предложило выполнить работы за 370 тысяч рублей, то есть в 24 (!) раза дешевле, конечно, было нереально.

Для чего нужно было с таким отчаянием драться за проект? Только теперь начинают вырисовываться разумные объяснения происходящему.

И здесь я просто не могу обойти молчанием тот самый пресловутый административный ресурс, который в скандальных историях, связанных с генпланом, играет, с моей точки зрения, решающую роль. Без него провернуть подобные операции, я уверена, было бы невозможно.

В истории с выделением лесного участка под рекреацию в парке Защитников города важную роль играет министерство природных ресурсов и экологии РК. Ведь именно министерство, зная, что лесной участок планируется включить в земли населенных пунктов, вдруг объявило аукцион. В конкурсной документации прямо говорится, что этот участок, согласно проекту генплана, планируется включить в земли населенных пунктов.

Чего вдруг министерство так озаботилось рекреацией? Предположим, помыслы были чисты и невинны. Но как тогда министерство допустило, что на землях лесного фонда появились объекты капитального строительства, да к тому же права на них арендатор официально закрепил за собой? У меня нет ответа, кроме бессвязных письменных пояснений за подписью министра Алексея Щепина о том, что на лесных участках допускается возведение некапитальных строений. Как в русском фолклоре: я ему про Фому, а он мне про Ерему.

С ООО «Форест Инвест» история еще более показательна. В плане ресурса. Участок в парке Защитников города хотя бы через аукцион пытались провести. Земельные участок на Древлянке ООО «Форест Инвест» получило без проведения торгов.

В октябре 2018 года Глава РК Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выделении без торгов компании «Форест Инвест» 7,4 гектара в районе улицы Попова для строительства спортивного комплекса.

Подчеркнем, губернатор имеет на это полное право. И в земельном кодексе, и в республиканском законе разрешено выделять земельные участки для размещения объектов социально-культурного назначения для реализации «масштабных инвестиционных проектов».

Очевидно, что и ответственность, как минимум, перед избирателями, за то, чтобы на улице Попова появился спортивный комплекс, а не многоэтажки, лежит лично на Парфенчикове. Осознавал ли глава РК, что перед ним сомнительный проект с далеко идущими целями, возможно, не связанными со спортом? Или он банально «прощелкал» ситуацию? Я думаю, мы об этом вряд ли узнаем.

Я побывала в районе будущего спортивного комплекса. Пока там нетронутый лес. Никаких признаков начала возведения спортивных объектов я не обнаружила. Представитель ООО «Форест Инвест» обещал, что работы начнутся в 2020 году. Но, возможно, что-то пошло не так, и компания пока не спешит с возведением футбольных полей и спортивных площадок, окруженных зелеными газонами и дорожками.

С моей точки зрения, возможны два сценария развития событий. Если удастся протащить в генплане изменение зоны общественно-деловой застройки на многоэтажное строительство, то инвестор приступит к освоению участка и, возможно, построит несколько небольших спортивных объектов. Но львиная часть территории, полученной без торгов, будет застроена многоэтажными домами.

Если же «номер не пройдет» и администрация Петрозаводска сумеет выполнить обещание, которое на публичном мероприятии дал Евгений Перов, то постепенно инвестиционный проект по строительству спортивного комплекса сойдет на нет. Как говорится, будем наблюдать…