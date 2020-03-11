Странный спорткомплекс на огромном участке хотят построить в Карелии

Новый спортивный комплекс может появиться в Петрозаводске в микрорайоне Древлянка. Строительство должно начаться в 2020 году на улице Попова. Проект презентовали в мэрии на публичных слушаниях 10 марта. К тому моменту участники слушаний почти разошлись, а зря: проект этот таит в себе много вопросов, на которые интересно было бы получить ответы.

– Хотел бы вам рассказать о неком инвестиционном проекте, и что от него стоит ожидать, – несколько витиевато рассказывал собравшимся представитель фирмы «Форест инвест». Это крошечная компания, состоящая из одного человека, однако планы у нее весьма солидные. Речь о строительстве спортивного комплекса, где можно будет заниматься физкультурой, тренироваться, проводить соревнования и массовые мероприятия.

Проект предполагает строительство двух площадок для игры в футбол, двух полей для большого тенниса, двух волейбольных и одного баскетбольного поля.

– Это будут полноценные спортплощадки с сетками, кольцами, воротами, полосами препятствий. Особое внимание будет уделено оснащению поля для большого тенниса, чтобы иметь возможность проводить различные соревнования,

– рассказывал представитель «Форест инвест».

Помимо площадок, планируются и строения. Аж два! Спортивный комплекс, в котором разместятся тренажерный зал, танцевальный зал и фитнес-зал, а также помещение для настольного тенниса. «Он будет оборудован раздевалками и помещениями для хранения инвентаря», – подчеркнул специалист. Кроме того, в проекте заложен выставочный зал. «Например, для награждения победителей в соревнованиях», – сообщил представитель фирмы.

Предполагаемая мощность спорткомплекса – 150 человек в день. Его появление позволит создать 25 рабочих мест. Эти цифры выглядят хорошо; но есть и другие, которые выглядят не очень.

Например, объем инвестиций. Представитель «Форест-инвест» сообщил, что вложить в объект планируют 30 миллионов рублей. Эта сумма обывателю может показаться существенной, однако для подобного проекта она крошечная.

Для понимания: футбольное поле на стадионе «Юность» в 2020 году хотят уложить за 40 миллионов рублей. Конечно, стадион – объект серьезный, но и цифра впечатляет. Источник, разбирающийся в спортивной инфраструктуре, рассказал, что небольшое футбольное поле может обойтись примерно в миллион. На Древлянке их планируют сразу два – а еще теннис, волейбол, баскетбол… А еще два здания «с раздевалками». И все это за тридцать миллионов.

Что в реальности можно построить за такие деньги?..

Еще одна загадочная цифра – площадь участка. Представитель инвестора сообщил на слушаниях, что речь идет о территории площадью 17 тысяч квадратных метров. Однако участник публичных слушаниях поправил его: в действительности предпринимателям выделили 74 тысячи квадратов.

Опять-таки, для понимания. 7,4 тысячи квадратных метров – это больше десяти полноценных футбольных полей. Это почти два Губернаторских парка. Тут есть где размахнуться!

Представитель «Форест инвест» после долгих расспросов сообщил, что сооружения будут занимать лишь порядка 20 процентов участка. Остальное будет отдано под зеленые насаждения и дорожки.

Мы не хотим обвинять честного инвестора во лжи, однако история Петрозаводска знает немало примеров, когда на земле, отданной под спортивные объекты, потом вырастало что-то совершенно иное. Например, жилые дома. Почем так происходит? Да потому, что под спортивные объекты землю выделяют без торгов. А под жилищное строительство участок можно получить исключительно на основании торгов. И это совсем другие деньги. Которые, ясное дело, хочется сэкономить.

Участок на Древлянке был выделен в аренду фирме «Форест инвест» в 2018 году. Земля принадлежит республике, распоряжение подписал губернатор Артур Парфенчиков. Территория досталась компании без торгов именно благодаря тому, что она заявила инвестиционный проект в сфере спорта.

Руководитель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов заявил, что здесь не может появиться что-либо, кроме спортивного объекта.

– На этой территориальной зоне не предусматривается строительства жилья. У администрации нет намерений при реализации инвестиционных проектов переводить территории, предусмотренные под спортивные объекты, в какие-то иные функциональные зоны. Это исключено.

По большому счету, все необходимые решения уже приняты. На публичных слушаниях решалось утверждение проекта планировки территории. Отказать в нем можно только при наличии грубых нарушений, которых сейчас не наблюдается. Забавно, что за проект на слушаниях голосовали жители Древлянки, по какому-то удивительному совпадению усевшиеся сплоченной группой в одном углу зала.

Еще одно совпадение – тот факт, что скоро неподалеку собираются построить четырехполосную магистраль. Решение о ее строительстве было принято тоже в 2018 году, несмотря на обеспокоенность местных жителей.