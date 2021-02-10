Представляем кадры из жизни дружных карельских семей

На конкурс «Будни и праздники всей семьей», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», жители Карелии уже прислали первые снимки. Публикуем конкурсные работы, претендующие на победу в феврале.

Голосование за лучшие кадры будет проходить в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 12 по 19 февраля. Победителя из пятерки лидеров выберет редакция. Участники, которые не попадут в февральское голосование, перейдут на следующий месяц.

Знакомьтесь:

1. Олег, Елизавета, Есения, Егор, Демьян, Полина и Марина. «На фото наша семья с младшими детьми: папа Олег, дочери Елизавета и Есения, сыновья Егор и Демьян, и я – мама Марина. Пикник на берегу Онежского озера. Старшая дочь Полина нас фотографировала. Мы часто устраиваем пикники, а также все вместе ходим на зимнюю рыбалку» (Марина Тараканова).

2. Вера и Ульяна Павковы. «Две сестрички-хохотушки Вера и Ульяна Павковы любят активный отдых на свежем воздухе: лыжи, коньки, постройки из снега, участие в зимних забавах! Благодаря снежной и морозной зиме, есть возможность гулять и укреплять свое здоровье!» (Катерина Осипова).

3. Алексей и Эля. «Папа Алексей и дочка Эля на выходных любят смотреть диафильмы из детства папы и мамы. Эля в полном восторге – ведь это для нее в новинку, у нас не было раньше ни интернета, ни компьютера, и мы смотрели мультики по телевизору или диафильмы на проекторе» (мама Полина Маликина).

4. Валентина, Вероника и Виолетта. «Сестрички Вероника и Виолетта зимой не скучают! Любят раскрашивать картинки, собирать пазлы, делать мыло своими руками, лепить снеговиков и кататься на ватрушках!» (мама Валентина).

5. Марк Остапчук – мамин помощник. «Наша семья очень любит проводить выходные вместе. Старший сын Марк (3 года) отлично помогает маме на кухне. Вкусные вафельки для всей семьи – это ли не радость в выходной день!» (Семья Остапчук из Петрозаводска).

6. Давид, Дарина, Милена, Татьяна и Даниел. «Наша большая семья на конкурсе «Мини мисс и юный мистер Великая Русь. Карелия-2021». Мои детки стали победителями. Давид – Юный мистер Великая Русь. Карелия-2021, Дарина – Литтл мини мисс Великая Русь. Карелия-2021. Ей всего 4 года! Милена – II вице мини мисс великая Русь. Карелия-2021. Также на фото мой сынок Даниел и я, Татьяна – счастливая мама» (Татьяна Кравцова).

Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» приглашают жителей Карелии к участию в конкурсе. Ждем от вас снимков, рассказывающих о вашей семье, о любимых семейных занятиях.

Присылайте фото на почту ptzgovorit.interesno@yandex. ru (только по этому адресу!) с пометкой «Будни и праздники всей семьей».

Не забывайте указать имя, фамилию и подписать, кто на фото, а также рассказать пару слов о семейном досуге. Важные условия: фотографии должны быть хорошего качества и не постановочные. Пусть это будут настоящие кадры из жизни вашей семьи!

Фото самых ярких участников и победителей каждого месяца будут размещены в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Автор лучшего снимка получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка — на выбор).

Пятерка финалистов будет определяться читательским голосованием на сайте, а победителя из числа лидеров по итогам каждого месяца выберет редакция. Конкурс продлится до 31 мая 2021 года. Подробности по тел. 53-13-13. (Главное фото: aptecki.net)