Одиноких пенсионеров из Карелии приглашают на проект «Ты супер! 60+»

Творческих жителей Карелии приглашают стать участниками международного музыкального проекта телеканала НТВ «Ты супер! 60+». Новый сезон проекта посвящен одиноким пенсионерам, проживающим без родных и близких, сообщает паблик комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.

Участников выберут во время удаленного кастинга. Сам конкурс будет проходить в Москве. Расходы берет на себя телеканал.

Для участия необходимо записать короткое видео о себе, прикоепить видео исполнения песни, заполнить анкету и направить заявку до 26 февраля. Подробная информация о конкурсе – здесь. (фото promikrophon.ru)