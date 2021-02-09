В Петрозаводске наградили победителей «Зимних сказок Гипербореи-2021»

Во Дворце торжественных церемоний карельской столицы прошло неграждение победителей и призеров конкурса «Зимние сказки Гипербореи-2021», сообщает сайт городской администрации.

В этом году традиционное творческое состязание собрало рекордное число участников – более тысячи. Конкурс активно поддержали коллективы образовательных учреждений, семейные команды города и республики.

В номинации «Команды дошкольных учреждений»

1 место – Детский сад № 4 «Теремок» (Кемский район), работа «Морозко»;

2 место – Детский сад № 21 «Капелька», работа «Пойдём гулять?!»;

3 место – Детский сад комбинированного вида № 113 «Онеженка», работа «Под маминым крылом».

В номинации «Команды общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования»

1 место – Средняя школа № 39, работа «Избушка деда Коковани и Даренки из сказки П. Бажова «Серебряное копытце»;

2 место – Средняя школа № 12, работа «Через тернии к звёздам»;

3 место – Дом творчества детей и юношества № 2, работа «Волшебная зима муми-тролля».

Лидеры в номинации «Семейные команды»

1 место – семья Зайцевых, работа «Конь»;

2 место – семьи Кабонен и Бондаревых, работа «Солнце и месяц»;

3 место – семья Павловых, работа «Дино».

Гран-при конкурса «Зимние сказки Гипербореи-2021» достался Карельскому кадетскому корпусу имени Александра Невского.

Специальным призом отмечены детские сады № 89 «Филиппок» (работа «По страницам Калевалы»), № 5 «Гармония» (работа «Чудо-печка»), а также дошкольное отделение Лицея № 1 (работа «Чудеса делаются своими руками»).

Фотографии зимних шедевров, выбранных жюри, можно увидеть в альбоме проекта в социальной сети.

Фото с сайта городской администрации