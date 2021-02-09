Педагог из Петрозаводска поборется за звание воспитателя года России

Музыкальный руководитель детского сада №71 «Золотая рыбка» из Петрозаводска представит Карелию на конкурсе «Воспитатель года России-2020».

Ранее Наталья Михайлова победила в республиканском конкурсе «Воспитатель года Карелии-2020».

Заключительный этап всероссийского конкурса будет проходить в Перми с 10 по 15 февраля. Как рассказали в администрации города, первый очный тур финала включает два испытания – «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Во втором очном туре конкурсантов ждут еще два испытания – «Мастер-класс» и «Ток-шоу». Итоги подведут 14 февраля. (фото пресс-центр администрации города)