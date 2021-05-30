Пожар в гостинице «Северная» локализован

По уточненным данным нашего корреспондента, площадь горения в гостинице «Северная» несколько меньше предварительной оценки в 1000 квадратных метров.

Сначала сотрудники МЧС говорили о 300, но потом выдали окончательную цифру в 500 квадратных метров горения.

В настоящее время, по словам сотрудников МЧС, пожар локализован, но пожарные еще работают.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о пожаре в гостинице и сводке о погибших и пострадавших.

Как минимум один боец получил ожоги рук и ему оказана медицинская помощь. После того как руки забинтовали, пожарный снова ушел работать внутрь здания. // Фото: Георгий Чентемиров