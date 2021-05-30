30 мая 2021, 21:20
Пожар в гостинице «Северная» локализован
При работе внутри здания пострадал пожарный
По уточненным данным нашего корреспондента, площадь горения в гостинице «Северная» несколько меньше предварительной оценки в 1000 квадратных метров.
Сначала сотрудники МЧС говорили о 300, но потом выдали окончательную цифру в 500 квадратных метров горения.
В настоящее время, по словам сотрудников МЧС, пожар локализован, но пожарные еще работают.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о пожаре в гостинице и сводке о погибших и пострадавших.
Как минимум один боец получил ожоги рук и ему оказана медицинская помощь. После того как руки забинтовали, пожарный снова ушел работать внутрь здания. // Фото: Георгий Чентемиров