Гостиница «Северная» возобновит работу к концу недели

Работу гостиницы «Северная» после пожара планируют возобновить к концу недели. Сейчас в здании идет разборка и проливка деревянных конструкций. Работает пожарная лаборатория, дознаватели выясняют причины возгорания.

При этом деловой центр и ресторан, расположенные в здании гостиницы, продолжают работу в штатном режиме, сообщает управление пресс-службы главы РК.

Напомним, 30 мая в 19:38 в гостинице «Северная» начался пожар, который удалось локализовать в 20:55. На месте происшествия работали 41 пожарный и 18 единиц техники.

В результате ЧП поврежден коридор, жилые номера на 4 этаже, чердачное перекрытие на общей площади 500 кв. м. Частично от проливки водой пострадали нижние этажи. По информации руководства гостиницы, объект застрахован.

Все постояльцы отеля, а также гости ресторана «Северный» были эвакуированы в течение десяти минут, пострадавших нет. Гости были расселены в гостинице «Космос» на сутки бесплатно. Собственником ведется работа по дальнейшему размещению людей, оплата проживания до момента возобновления деятельности гостиницы будет производиться за счет объекта размещения.

Добавим, ранее ЕДДС Петрозаводска сообщала о том, что постояльцы «Северной» были размещены в отеле «Карелия».