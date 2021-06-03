Гостиница «Северная» возобновила работу после пожара

Администрация гостиницы «Северная» сообщила о том, что со 2 июня отель вновь начал принимать гостей. Руководство комплекса приняло все меры, чтобы максимально оперативно устранить последствия пожара в высокий туристический сезон.

По данным администрации «Северной», три этажа здания не повреждены, запах устранен профессиональными средствами и оборудованием. На текущий момент случившееся происшествие не влияет на качество оказания услуг по размещению и питанию.

Отметим, что ресторан и деловой центр не приостанавливали свою работу.

Напомним: пожар в отеле начался 30 мая в 19:38. Огонь вспыхнул на верхнем этаже здания. На борьбу с пламенем были брошены более 40 сотрудников МЧС. Из здания были эвакуированы 49 человек. Огонь удалось локализовать в 20:55. Погибших и пострадавших нет. В соцсетях были опубликованы фотографии пострадавших помещений гостиницы.