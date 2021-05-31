Опубликованы фотографии сгоревших помещений гостиницы «Северная»

Фотографии сгоревших коридоров и номеров, пострадавших при пожаре в гостинице «Северная», опубликовало ИА «Республика».

Снимки СМИ предоставил читатель.

На кадрах – почерневшие от копоти стены, обгоревшие двери, куски утеплителя.

В понедельник глава Карелии в соцсети прокомментировал огненное ЧП. Он озвучил предварительную версии причин возгорания: «оно началось в одном из номеров «Люкс» из-за нарушения гостями правил противопожарной безопасности».

Окончательные причины выясняются. Губернатор подтвердил, что общая площадь пожара составила примерно 500 кв. м.

«От огня пострадали крыло и холл четвертого этажа гостиницы, а также частично нижние этажи – из-за проливки здания»,

- написал глава региона в соцсети. Эвакуированных гостей гостиницы бесплатно разместили в другом отеле. Работу «Северной» планируют восстановить к концу недели. Ресторан и деловой центр работают в штатном режиме.

Напомним, пожар произошел 30 мая в 19:38. Огонь вспыхнул на верхнем этаже здания. На борьбу с пламенем были брошены более 40 сотрудников МЧС. Из здания были эвакуированы 49 человек. Огонь удалось локализовать в 20:55. Погибших и пострадавших нет.