31 мая 2021, 15:34
Молодой человек попался на краже слесарного инструмента из сарая
Петрозаводчанин заявил в полицию о краже вещей из хозпостройки на три тысячи рублей, стражи порядка возбудили уголовное дело
Неизвестные взломали навесной замок и пробрались в сарай на Перевалке, принадлежащий 31-летнему петрозаводчанину, и вынесли слесарный инструмент, оцинкованную сетку, лом черного металла. Мужчина оценил ущерб в три тысячи рублей и обратился в полицию.
Под подозрением оказался 19-летний ранее судимый молодой человек. Петрозаводчанин признался в содеянном. Похищенные вещи молодой человек сбыл в пункте приема металлолома, а вырученные деньги потратил.
Полиция возбудила уголовное дело о краже. Санкция предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. (фото myslo.ru)