Молодой человек попался на краже слесарного инструмента из сарая

Неизвестные взломали навесной замок и пробрались в сарай на Перевалке, принадлежащий 31-летнему петрозаводчанину, и вынесли слесарный инструмент, оцинкованную сетку, лом черного металла. Мужчина оценил ущерб в три тысячи рублей и обратился в полицию.

Под подозрением оказался 19-летний ранее судимый молодой человек. Петрозаводчанин признался в содеянном. Похищенные вещи молодой человек сбыл в пункте приема металлолома, а вырученные деньги потратил.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Санкция предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. (фото myslo.ru)