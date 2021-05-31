31 мая 2021, 15:34
Происшествия

Молодой человек попался на краже слесарного инструмента из сарая

Петрозаводчанин заявил в полицию о краже вещей из хозпостройки на три тысячи рублей, стражи порядка возбудили уголовное дело

Неизвестные взломали навесной замок и пробрались в сарай на Перевалке, принадлежащий 31-летнему петрозаводчанину, и вынесли слесарный инструмент, оцинкованную сетку, лом черного металла. Мужчина оценил ущерб в три тысячи рублей и обратился в полицию.

Под подозрением оказался 19-летний ранее судимый молодой человек. Петрозаводчанин признался в содеянном. Похищенные вещи молодой человек сбыл в пункте приема металлолома, а вырученные деньги потратил.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Санкция предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. (фото myslo.ru)

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новости петрозаводска
Кража
Полиция
сарай
слесарный инструмент