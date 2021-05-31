Мошенники выманили у пожилой жительницы Карелии все сбережения

28 мая в полицию Лахденпохьи обратилась 79-летняя жительница города. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионерка пояснила, что ей позвонил с незнакомого номера молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что мошенники пытаются добраться до денег на карте горожанки. Та удивилась и рассказала собеседнику, что все накопления - 350 тысяч рублей - хранит на сберегательной книжке. Тогда злодей уговорил женщину пойти в банк и снять все деньги, при этом никому не говорить, что она делает, и затем перевести их на несколько безопасных счетов. Пенсионерка безропотно сделала все, о чем просил злоумышленник. Женщина поняла, что ее обманули, только когда рассказала обо всем сыну.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Фото nepszava.hu