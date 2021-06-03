В Петрозаводске идут работы по благоустройству и уборке города

Сотрудники Городского комбината благоустройства ведут ежедневные работы по содержанию общественных территорий Петрозаводска. Техника и люди задействованы в разных районах, сообщает пресс-служба мэрии.

На этой неделе сотрудники комбината убирали мусор в парках Приозерном, Лососинском, Беличий остров, в скверах Машезерском, Ключевском, Кленовом, на бульваре Победы, у собора Александра Невского. Также помыты фонтаны на Студенческом бульваре и Березовой аллее.

Продолжают косить траву в парках Победы, 50-летия пионерской организации, на аллее 300-летия Петрозаводска, на площадях Гагарина, Кирова, на бульваре Студенческом, в скверах Петровском, Вечного Огня, 71-й стрелковой дивизии. В рамках работ по содержанию общественных территорий подрядчик вырубил борщевик в парке XXII съезда КПСС. Также высадили цветы в вазоны на проспекте Ленина и Березовой аллее. На детской площадке на Березовой аллее сотрудники комбината отремонтировали поврежденные элементы.

В мэрии напомнили, что на неудовлетворительную уборку города можно жаловаться в ЕДДС по телефону 051. Фото администрации Петрозаводска