03 июня 2021, 09:29
57 новых зараженных коронавирусом выявлены в Карелии 2 июня
Еще три человека скончались от Covid-19 в республике
За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 57 человек. Среди заболевших пятеро детей. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Из числа новых зараженных 17 человек находятся в состоянии средней тяжести, один больной тяжелый.
В Карелии подтверждены еще три смерти от Covid-19. Общее количество умерших выросло до 557 человек. Фото orenburzhie.ru