57 новых зараженных коронавирусом выявлены в Карелии 2 июня

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 57 человек. Среди заболевших пятеро детей. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых зараженных 17 человек находятся в состоянии средней тяжести, один больной тяжелый.

В Карелии подтверждены еще три смерти от Covid-19. Общее количество умерших выросло до 557 человек. Фото orenburzhie.ru