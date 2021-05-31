Мужчина умер на улице в Костомукше

Утром 30 мая в Костомукше местные жители обнаружили на улице труп человека. Тело было найдено на дороге, ведущей к межрайонной больнице №1, сообщает «64 параллель».

Правоохранительные органы проверили этот инцидент и выяснили личность умершего. Им оказался мужчина 1975 года рождения.

По данным полиции, криминальной составляющей в смерти человека нет. Он умер по естественным причинам. Фото avtogide.ru