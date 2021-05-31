31 мая 2021, 12:41
Мужчина умер на улице в Костомукше
Горожане обнаружили тело человека утром 30 мая
Утром 30 мая в Костомукше местные жители обнаружили на улице труп человека. Тело было найдено на дороге, ведущей к межрайонной больнице №1, сообщает «64 параллель».
Правоохранительные органы проверили этот инцидент и выяснили личность умершего. Им оказался мужчина 1975 года рождения.
По данным полиции, криминальной составляющей в смерти человека нет. Он умер по естественным причинам. Фото avtogide.ru