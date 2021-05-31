Пьяного в доску мужчину вывели из магазина сотрудники Росгвардии

Вечером 30 мая группа задержания отдела вневедомственной охраны Кондопоги во время патрулирования получила сообщение о сигнале тревоги, который поступил из сетевого магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии.

На месте росгвардейцы обнаружили неадекватного покупателя. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, он невнятно выражался, еле стоял на ногах и плохо ориентировался в том, что происходит вокруг.

Сотрудники Росгвардии выяснили личность 35-летнего местного жителя и доставили его в полицию для составления административного протокола. Фото Росгвардии