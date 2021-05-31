Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП на севере Карелии

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о погибших и пострадавших в тяжелом ДТП, которое произошло 30 мая на 195-м километре трассы А-137 на севере республики.

По данным ведомства, в столкновении автомобиля «Митсубиси» и лесовоза погибли 35-летняя водитель иномарки и ее 40-летняя пассажирка. Женщины скончались до приезда скорой помощи. Травмы в аварии получили 46-летний мужчина и 4-летний мальчик. Они были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства трагедии выясняются. Фото ГИБДД