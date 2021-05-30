В ДТП на севере Карелии погибли две женщины

По предварительным данным, сегодня около 11:00 на 196-м километре федеральной автомобильной дороги А-137 «Автодорога Р-21 «Кола» — Тикша – Ледмозеро – Костомукша — госграница» произошло столкновение двух автомобилей, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Столкнулись лесовоза «Вольво» с автомобилем «Митсубиши Паджеро». Во внедорожнике находилось четверо. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины - водитель «Митсубиши» и пассажирка.

На фото видно, что удар при столкновении был достаточно сильным – лесовоз вылетел с дороги и опрокинулся.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о происшествии. На месте ДТП работали пятеро пожарных-спасателей.

Еще двое пассажиров внедорожника – мужчина и несовершеннолетний ребенок с травмами госпитализированы в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются. // Фото: vk.com