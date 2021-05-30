30 мая 2021, 13:22
В Петрозаводске из-за аварии отключили горячую воду в двух районах
Причиной прекращения водоснабжения называют повреждение на сетях
Сегодня в столице Карелии отключено горячее водоснабжение на Древлянке и Перевалке, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.
«30.05.2021 г. С 12:00 отключение горячего водоснабжения: район Древлянка, Перевалка. Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения Петрозаводской ТЭЦ»,
– говорится в информационном сообщении ЕДДС.
Ориентировочным временем устранения аварии называется 16:00. // Фото: tgc1.ru